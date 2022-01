Les biens d’un cybercriminel saisis à Abomey-Calavi

Fin d’activité criminelle pour un jeune escroc opérant par les moyens électroniques depuis plusieurs années.

‘’Wili’’, le jeune cybercriminel de 30 ans et multimillionnaire n’est plus libre de ses mouvements. L’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC), l’unité spéciale de la Police républicaine, a procédé, samedi 15 janvier 2022, à l’arrestation de ce jeune cybercriminel recherché depuis plusieurs années. Des immeubles et des parcelles appartenant à ‘’Wili’’ dans la commune d’Abomey-Calavi ont été saisis par la police.

M. M.

17 janvier 2022 par ,