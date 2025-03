Les béninois désireux de voyager aux USA peuvent maintenir leurs plans de voyage (ministère)

Le ministère des Affaires étrangères à travers un communiqué publié samedi 15 mars 2025, a rassuré les béninois titulaires d’un visa américain qui envisagent de voyager en direction des Etats-Unis qu’ils peuvent maintenir leurs plans de voyage. Ceci, parce qu’aucune notification n’est encore parvenue aux autorités béninoises sur la suspension supposée de visas évoquée par certains médias.

Des assurances du ministère des Affaires étrangères dans l’affaire suspension de visas par les Etats-Unis à plusieurs pays dont le Bénin. Sur le sujet, aucune notification n’est encore parvenue aux autorités béninoises. Le département ministériel dirigé par Olushegun Adjadi Bakari a rassuré l’opinion à travers un communiqué ce samedi 15 mars 2025. A travers ce communiqué, le ministère indique que les démarches entreprises auprès des autorités américaines compétentes n’ont permis d’obtenir aucune confirmation de cette information.

Le chef de la diplomatie béninoise a alors rassuré les citoyens béninois titulaires d’un visa américain et prévoyant de voyager prochainement qu’ils peuvent maintenir leurs plans de voyage, et que « toute évolution à ce sujet sera communiquée à travers les canaux officiels du ministère ». Olushegun Adjadi Bakari a rappelé l’entretien téléphonique avec le secrétaire d’Etat américain, Marco Rubio, le 10 mars dernier. Une occasion au cours de laquelle les deux personnalités ont passé en revue les relations diplomatiques solides et respectueuses fondées sur le dialogue, la coopération et les intérêts mutuels que le gouvernement du Bénin s’engage à poursuivre et à renforcer dans tous les domaines d’intérêt commun.

F. A. A.

