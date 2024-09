Les bénéficiaires du PSIE invités à dénoncer les abus éventuels

Les allocataires du Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE), victimes d’abus peuvent faire des dénonciations sur : kloo.me/victime-abus

Que ce soit des cas d’extorsion d’argent, de temps de travail au-dessus de la norme, de déplacement dans le cadre du travail non pris en charge par l’entreprise, de frais de forfait internet non pris en charge par l’entreprise ou de tout autre abus, etc. les bénéficiaires du Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE) peuvent se faire entendre.

Un formulaire à renseigner est disponible via le lien http://kloo.me/victime-abus pour dénoncer les abus des entreprises bénéficiaires du PSIE.

M. M.

20 septembre 2024