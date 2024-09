Les avocats de Boko et Homéky se prononcent

Comme annoncé, les avocats de Olivier Boko, homme d’affaires et proche collaborateur du président de la République, et de l’ex ministre des sports, Oswald Homéky ont animé une conférence de presse après l’interpellation de leurs clients ce mardi 24 septembre 2024. Ils ont raconté au cours de la rencontre avec la presse, les circonstances de l’arrestation de ces deux personnalités.

Olivier Boko et Oswald Homéky, tous deux soutiens du chef de l’Etat Patrice Talon ont été arrêtés ce mercredi 24 septembre 2024. L’information a été confirmée par leurs avocats lors d’une conférence de presse.

Selon le trio d’avocats, l’interpellation de ces personnalités relève d’ « une violation de la constitution ». Olivier Boko selon leurs explications, a été arrêté dans la nuit du lundi au mardi alors qu’il se rendait, en compagnie de son épouse, au domicile du président de la République pour répondre à une invitation. Aucune précision pour l’heure, sur les personnes ayant procédé à son arrestation, et l’endroit où il est gardé. Ces personnes selon les avocats, se trouvaient dans un véhicule dont l’immatriculation était difficilement identifiable.

Oswald Homéky, ancien ministre des sports quant à lui, a été interpellé à son domicile aux environs de 2h du matin au même moment que le colonel Tévoèdjrè, commandant de la garde républicaine. Selon les avocats, des numéraires ont été retrouvés et saisis dans l’un des véhicules de l’ex patron du sport au Bénin. Mais le montant exact reste à préciser.

Les avocats au cours de la conférence de presse ont dénoncé de nombreuses violations des droits humains. La perquisition effectuée au domicile de l’ex ministre pour eux, ne s’est pas faite dans les règles de l’art. « Aucune perquisition n’est permise au-delà de 21h et avant 6 heures », ont-ils dénoncé menaçant de saisir des juridictions.

