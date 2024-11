Les attributions de la haute juridiction exposées aux jeunes leaders

Les jeunes leaders, 11e promotion de la Fondation Friedrich-Ebert se sont rendus, vendredi 8 novembre 2024, à la Cour Constitutionnelle. Les échanges ont porté sur les attributions de la haute juridiction.

Les jeunes leaders de la Fondation Friedrich-Ebert ont appris davantage sur la Cour constitutionnelle. La communication animée par le Directeur de la Recherche et de la documentation de la Cour constitutionnelle, M. Latif Sidi assisté de M.Assouma a été l’occasion d’aborder les rôles de la Cour constitutionnelle, notamment le contrôle de la constitutionnalité, la protection des droits fondamentaux, la régulation du fonctionnement des institutions, la procédure d’auto-saisine et la gestion démocratique du pays. La rencontre a aussi permis de souligner la place de la Cour constitutionnelle dans le paysage institutionnel béninois, le mandat et les obligations des membres ainsi que l’organisation de la haute juridiction.

Conduite par Rufin Godjo, la 11e promotion de la Fondation Friedrich-Ebert est repartie satisfaite des présentations des communicateurs.

A.A.A

9 novembre 2024 par ,