Mise en place en septembre 2024 par décret pour satisfaire les besoins de formation des Forces Armées Béninoises et des pays africains, voici les attributions de l’ Académie logistique de Ouidah

L’ Académie logistique de Ouidah est destinée à satisfaire les besoins des Forces Armées Béninoises et des pays africains en matière de formation technique de haut niveau dans les domaines de la logistique. Selon l’article 5 du décret 2024-1121 en date du 20 septembre 2024, elle est ouverte aux officiers et au personnel non-officier de formation de base dans une des fonctions de la logistique.

« Elle est ouverte au personnel des forces de sécurité et forces paramilitaires ainsi qu’aux personnels civils de formation de base dans une des fonctions de la logistique. Elle dispense des stages programmés, soit annuellement, soit en fonction des besoins spécifiques. Ceux-ci sont sanctionnés par des diplômes et/ou certificats de fin de formation. »

Académie logistique de Ouidah assure, à ce titre, « les formations initiales, continues et supérieures des cadres des Forces de défense et de sécurité, des cadres du secteur public et privé des Etats africains, en général, et des pays membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en particulier en vue de leur participation aux opérations dans un cadre multinational ». Elle « participe à la montée en puissance et au maintien des capacités des unités logistiques des Forces de défense et de sécurité du Bénin, favorise le développement de partenariats dans le domaine de la formation technique et logistique ».

