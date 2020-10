Les artistes béninois reconnaissants à Mercy Ships

Une semaine après l’annonce par Mercy Ships de la mise en service d’un deuxième navire-hôpital en 2021, le Global Mercy qui va rejoindre l’Africa Mercy, en service en Afrique depuis 2007, les artistes-musiciens béninois lancent la campagne ‘’l’Afrique remercie Mercy Ships ’’. C’est à travers un clip exceptionnel, d’une très grande sensibilité et humanité qu’ils expriment la gratitude des milliers de malades africains dont la vie a été transformée par les chirurgiens et infirmiers de Mercy Ships.

La cérémonie ayant consacré le lancement officiel de la campagne s’est déroulée ce mercredi 14 Octobre 2020 au Home résidence Hôtel à Cotonou.

La cérémonie officielle de lancement de la campagne ‘’l’Afrique remercie Mercy ships’’ a été marquée par trois principales allocutions (celle du Directeur de Mercy Ships Afrique, de la porte-parole des artistes et musiciens et celle du représentant des médecins formés). La cérémonie a été aussi marquée par la présentation de la vidéo ‘’Africathanks Mercy Ships’’ suivie du dévoilement de la photo du Global Mercy et d’un mini concert en live du groupe Tériba.

Dans son allocution, Dr Pierre M’PELE, Ambassadeur et Directeur de Mercy Ships Afrique, a rappelé le contexte et l’intérêt pour les artistes béninois à porter la campagne. « Cette campagne initiée par Mercy Ships et les artistes-musiciens du Bénin est le reflet du partenariat exceptionnel entre la République du Bénin et Mercy Ships dans le domaine de la santé depuis 1997 », a-t-il souligné.

Le Bénin qui abrite le siège du bureau régional de Mercy Ships pour l’Afrique est le seul pays africain qui a accueilli à lui seul cinq (05) missions humanitaires de Mercy Ships. Ces missions ont permis de transformer la vie de milliers de femmes, d’enfants et d’hommes en leur apportant espoir et guérison.

Ces missions ont aussi contribué au renforcement de capacités de centaines de personnels de la santé dans le domaine de la chirurgie.

Mieux, ce sont des personnes qui retrouvent leur dignité et qui reprennent confiance en eux-mêmes pour leurs familles et leurs communautés grâce à l’expertise et l’engagement des chirurgiens et médecins de Mercy Ships à servir et à offrir les soins de santé de qualité aux populations les plus démunies.

La voix des sans-voix pour dire merci à Mercy Ships

C’est donc en guise de reconnaissance des efforts humanitaires de cette organisation internationale fondée en 1978 par Don et Deyon Stephens, qui à travers ses navires-hôpitaux apporte espoir, guérit et transforme des vies en offrant des soins chirurgicaux gratuits aux populations africaines les plus vulnérables et qui manquent de moyens financiers pour se soigner que les artistes béninois ont décidé de porter la voix des milliers de personnes sans voix qui ont recouvré la santé et la joie de vivre qu’ils avaient perdues.

« Nous les artistes (Zeynab, Gangbé Brass Band, Faty, Nikanor, Pépit’art et Tériba) avons décidé en voyant le miracle qu’accomplit le bateau Mercy Ships au Bénin de lui dire du fond du cœur un grand merci car personne ne peut rester insensible en regardant le visage de ces personnes qui retrouvent la joie et le sourire après l’avoir longtemps perdu », se réjouit Tatiana AHISSOU, porte-parole des artistes-musiciens ayant porté le projet bénévolement tout comme tous les autres membres de l’équipage de Mecry Ships.

Pour rendre durable l’impact de ses actions, Mercy Ships, au-delà d’offrir des soins de qualité aux populations vulnérables, outille les professionnels de la santé des pays africains dont le Bénin.

« Au Bénin, Mercy Ships a rénové et équipé des infrastructures sanitaires, renforcé les compétences techniques de centaines de professionnels de la santé et soutient les efforts du Bénin dans la riposte contre la pandémie du Covid-19 », soutient Dr Odry AGBESSI, partenaire de Mercy Ships depuis 2017 dans les programmes de renforcement des capacités médicale et de chirurgie plastique au Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert K. Maga de Cotonou.

Global Mercy pour des résultats encore plus probants

Le Global Mercy est un navire-hôpital moderne et à la pointe de la technologie. Il est doté de six salles d’opérations chirurgicales. Il mettra à la disposition des chirurgiens, obstétriciens, dentistes et anesthésistes africains une plateforme de formation spécialisée dont un laboratoire de simulation pour des opérations chirurgicales et les soins post-opératoires. Deux fois plus grand que l’Africa Mercy qui a permis en Afrique de traiter plus de 185.000 patients pour des soins dentaires, de former plus de 49.000 agents de santé et de réaliser plus de 105.000 opérations chirurgicales, le Global Mercy va donc doubler la capacité d’intervention de Mercy Ships afin d’apporter plus d’espoir, plus de guérison et transformer encore plus des vies.

Toute chose qui mérite encouragements et remerciements. Ainsi, pour que la gratitude du continent soit à l’image des prouesses réalisées par Mercy Ships en Afrique, les artistes-musiciens du Cameroun, de la République Démocratique Congo, du Ghana, de la Guinée, du Liberia, du Sénégal et du Togo sont aussi attendus dans cette campagne.

Juliette MITONHOUN

15 octobre 2020 par