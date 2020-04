Les artisans outillés sur les normes de fabrication du masque

Ce jeudi 9 avril 2020, le pôle Artisanat du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi a rencontré les présidents des structures faîtières du secteur de l’artisanat (UCIMB, CNAB) ainsi que plusieurs représentants des organisations professionnelles d’artisans notamment ceux du textile, habillement, cuirs et peaux.

L’objectif de cette rencontre est de sensibiliser les artisans sur le respect des normes de fabrication des masques. Selon le Chef Cellule Management Qualité à l’Agence Nationale de Normalisation de Métrologie et du contrôle qualité (ANM) M. Youssouf Mama Sika, il faut respecter les normes d’hygiène et de propreté et utiliser des matériaux adaptés. Les artisans doivent également prendre en compte les formes et les modèles de masques. Ils sont aussi tenus de se conformer au prix de 200 FCFA fixé par le gouvernement.

Du fait de la pandémie du Covid-19, les activités sont presque à l’arrêt. Les participants ont formulé des doléances dont l’allègement fiscal et le report d’échéance par le gouvernement.

La mesure d’obligation de port du masque en tout lieu est entrée en application ce mercredi 08 avril 2020. Les populations sont appelées également à limiter les sorties et à observer les mesures barrières.

