Les acteurs agricoles béninois s’approprient les exigences du marché américain

Une formation de trois journées axée sur la Loi sur la Croissance et les opportunités Economiques en Afrique (AGOA) avec un focus sur l’agriculture s’est ouverte mardi 10 septembre 2024 à Cotonou. Les travaux ont été lancés par le ministre de l’industrie et du commerce Shadiya Alimatou Assouman, en présence de l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique près le Bénin Brian Shukan.

Améliorer les connaissances et pratiques pour tirer parti de la Loi sur la Croissance et les Opportunités Economiques en Afrique connue sous le nom d’AGOA qui permet à des milliers de produits africains d’accéder depuis l’année 2000 au marché américain en franchise de droits. C’est le but de la formation ouverte, mardi 10 septembre 2024 à l’hôtel Azalaï de Cotonou, à l’initiative de l’ambassade des États-Unis, l’USAID et son partenaire Africa Trade and Investment.

« Nous devons veiller à ce que tous les secteurs et toutes les parties prenantes, en particulier dans l’agriculture, soient équipés pour répondre aux normes et aux exigences des marchés internationaux », a indiqué Brian Shukan, ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique près le Bénin à l’ouverture de la formation. Reconnaissant l’immense potentiel des exportations agricoles du Bénin et, par le biais de l’AGOA, l’Ambassadeur a réitéré l’engagement des États-Unis à « aider à libérer ce potentiel en facilitant l’accès à l’un des plus grands marchés de consommation au monde ».

Brian Shukan a fait savoir que les exportations du Bénin vers les États-Unis ont augmenté régulièrement, en particulier dans le domaine des produits agricoles.

Le Bénin est admis à l’AGOA depuis 2004 et s’emploie à sa mise en œuvre à travers des dispositions d’ordre institutionnel et des réformes, selon le ministre de l’industrie et du commerce. « Mais la faiblesse de l’offre des produits exportable, l’incapacité du respect des exigences du marché américain entre autres, explique la faible performance du Bénin dans la jouissance des opportunités offertes par la loi AGOA », a précisé le ministre qui félicite le gouvernement américain d’avoir accédé à la requête des pays africains lors du 21è Forum de l’Agora tenu à Washington en juillet 2024.

« Le présent atelier s’inscrit en droite ligne des recommandations formulées lors de cette assise qui sont relatives aux difficultés que rencontrent nos acteurs pour accéder au marché américain à travers l’AGOA », a martelé Shadiya Alimatou Assouman.

L’atelier permettra, dira la ministre de l’industrie et du commerce, de « partager avec vous les avantages, les normes, les exigences et les procédures liées à l’accès au marché américain à travers l’AGOA mais également de réfléchir sur des réformes de politique commerciale et de soutien gouvernemental pour améliorer notre compétitivité et notre conformité aux réglementations de la loi ».

A l’issue de la cérémonie de lancement de la formation, place a été faite à une visite de stands réservés aux produits agricoles du Bénin.

