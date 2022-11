Les USA au secours des clients de la SBEE du Zou à travers le MCA-Bénin II

Les États-Unis à travers le Millennium Challenge Account (MCA)-Bénin II, a aidé les clients de la SBEE des villes de Bohicon, Abomey, Zagnanado, Djidja et Covè, à sortir de la crise énergétique qu’ils traversaient.

Un incendie est survenu accidentellement le 14 novembre dernier occasionnant la destruction d’équipements électriques au niveau de la sous-station électrique de la CEB et de la SBEE à Bohicon, localité située à 125 kilomètres de Cotonou. En conséquence, les services de fourniture en énergie électrique et d’eau ont été interrompus pendant plusieurs jours dans les villes de Bohicon, Abomey, Zagnanado, Djidja et Covè, privant ainsi plus de 70.000 clients de la SBEE d’électricité dans le département du Zou.

En réponse à cette crise, le Millennium Challenge Account (MCA)-Bénin II a accéléré et anticipé la mise en service d’équipements électriques nouvellement installés au niveau de la sous-station de Bohicon. L’installation ainsi que la formation à l’utilisation et à la maintenance desdits équipements sont financées par le peuple américain à travers le Millennium Challenge Corporation (MCC). Grâce à ces efforts, le service d’électricité a été rétabli le 18 novembre.

« Le Gouvernement des États-Unis est fier d’apporter son assistance au Bénin pour l’amélioration et la fiabilité de la fourniture en énergie électrique, la réduction des pertes, le renforcement de la capacité du réseau et minimiser les pannes », a déclaré l’Ambassadeur des États-Unis au Bénin, Brian Shukan. « Nous étions au bon endroit au bon moment pour contribuer à rétablir les services essentiels dans le département du Zou. Je voudrais saluer les efforts extraordinaires de tous les acteurs y compris le Ministère de l’Énergie, le MCA-Bénin II, la CEB, la SBEE, l’entrepreneur General Electric Grid Solutions et l’ingénieur Sofreco/Colenco pour leur collaboration et leur réponse rapide. »

Le Millennium Challenge Corporation est une agence autonome d’aide au développement du Gouvernement américain qui œuvre pour la réduction de la pauvreté dans le monde à travers la croissance économique. Le MCC travaille en partenariat avec le Bénin dans le cadre d’un accord de don de 391 millions de dollars qui vise essentiellement à réformer et à moderniser le secteur de l’électricité du pays. Avec une contribution supplémentaire de 28 millions de dollars du Gouvernement béninois, l’accord de don vise à renforcer la compagnie nationale d’électricité (SBEE), à attirer les investissements du secteur privé dans la production d’énergie solaire, et à financer des investissements dans les infrastructures de distribution d’électricité ainsi que l’électrification hors réseau pour les ménages à faibles revenus et non desservis.

