Les Présidents d’institutions condamnent les actes de BOKO et HOMEKY

Les Présidents d’institutions au Bénin affichent leur position sur le dossier ‘’complot contre la sûreté de l’Etat’’ qui a abouti à la condamnation de l’homme d’affaires Olivier BOKO, l’ex ministre des sports Oswald HOMEKY et Rock NIERI.

« Profonde indignation et « grande consternation » sont les mots qui traduisent les sentiments des présidents d’institutions de la République à la suite des faits de ‘’complot contre la sûreté de l’Etat et de corruption d’agent public’’. Un dossier dans lequel les sieurs Olivier BOKO, Olwald HOMEKY et Rock NIERI ont été reconnus coupables le 30 janvier 2025 par la Cour de Répression de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

Les Présidents d’institutions dénoncent et condamnent ce « projet funeste visant à remettre en cause l’ordre constitutionnel, et à plonger notre Etat dans un cycle infernal (…) ».

Le coup d’Etat « aurait anéanti plus de trois décennies de construction et d’acquis démocratiques », selon les Présidents de l’Assemblée Nationale, de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, de la Cour des comptes, de la Haute cour de justice, du Conseil économique et social, de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication, du Conseil électoral national et le Médiateur de la République. C’est dans cette perspective que ces Présidents d’institutions félicitent « toutes les personnes, notamment les responsables de la Garde Républicaine et les Services de Renseignements, qui ont fait échec à cette tentative ».

Les Présidents d’institutions, ont, pour finir, réaffirmé leur engagement à œuvrer au respect des lois de la République. Ils promettent également « continuer à œuvrer aux côtés du Chef de l’Etat, pour un Bénin toujours plus uni, prospère, fort et respecté », selon le communiqué en date du 25 mars 2025.

LE COMMUNIQUE CONJOINT DES PRESIDENTS D’INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE

25 mars 2025