Les responsables du parti FCBE se donnent en spectacle

A travers un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux ce week-end, le parti des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) a informé ses militantes et militants de l’arrivée de leur président d’honneur, Son Excellence Boni Yayi, mardi 17 décembre 2019 à Parakou. A cet effet, une mobilisation générale est prévue à l’intérieur de "LE MODOS" ex-CLUB DES TITANS, situé à l’entrée sud de Parakou, à quelques mètres de la nouvelle auto gare de Tchaourou (sur la route inter-Etat Bénin-Niger) afin de pouvoir réserver un accueil chaleureux à l’ex chef d’Etat, renseigne le communiqué.

Alors que les militantes et militants s’affairent à accueillir leur président d’honneur, le bureau politique de la formation politique publie un autre communiqué et les informe que le parti n’a nullement annoncé d’une quelconque arrivée de leur président d’honneur.

‹‹ Ce communiqué est de nature à perturber la quiétude des militants engagés pour le succès de la lutte››, peut-on lire dans le communiqué.

Une situation qui crée une grande confusion dans le rang des militantes et militants engagés pour la cause du parti, et pose le problème de communication au sein de la formation politique.

Depuis le dernier congrès des FCFBE, un flou entoure la cellule de communication du parti, et met en évidence l’ex député, Nourémou Atchadé précédemment porte-parole, et le nouveau secrétaire exécutif, Paul Hounkpè.

Le premier usurperait de son ancien titre, pour communiquer via divers canaux, sur la vie du parti. Des informations que le nouveau secrétaire général, Paul Hounkpè, n’hésite pas à infirmer.

Les responsables des Forces cauris pour un Bénin émergents devront donc prendre leur responsabilité et éviter de créer la confusion dans les esprits des militantes et militants déterminés à les accompagner.

F. A. A.

16 décembre 2019 par