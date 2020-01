Les FCBE s’activent pour les élections municipales et communales

A travers un communiqué en date du lundi 27 janvier dernier, le secrétaire exécutif du parti Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), Paul Hounkpè, invite les militantes et militants à déposer leurs dossiers de candidature dans les plus brefs délais. Ces dossiers devront être centralisés et les candidats seront choisis suivant des directives que le parti communiquera très bientôt, précise le communiqué.

Le parti invite les militantes et militants au calme et à ne céder aux intoxications selon lesquelles les FCBE n’iraient pas aux élections. « Il urge donc de resserrer les rangs pour une victoire certaine et écrasante aux prochaines communales et municipales », souligne le communiqué signé de Paul Hounkpè.

Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard le 10 février.

