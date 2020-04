Les États-Unis offrent deux millions de moustiquaires

Le gouvernement béninois reçoit de l’aide dans le cadre de la distribution de huit millions de moustiquaires pour la prévention du paludisme. Les Etats-Unis ont financé l’achat de deux millions de moustiquaires dans le cadre de l’Initiative Présidentielle Contre le Paludisme (PMI) et du travail de l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) qui vise à prévenir les piqûres de moustiques et briser le cycle de transmission de la maladie.

La distribution gratuite des moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action se fera dans tout le pays en tenant compte du maintien de la distance sociale. Elle est programmée avec l’arrivée de la saison des pluies, une période pendant laquelle les moustiques vecteurs du paludisme sont les plus susceptibles de se reproduire.

La mise à disposition des moustiquaires a pour but d’encourager les familles à dormir sous moustiquaire tous les soirs puisque « la prévention des piqûres de moustiques empêche non seulement l’infection, mais permet également d’éviter que l’insecte n’attrape le parasite du paludisme sur un patient et le transmette à d’autres personnes ».

Selon le communiqué de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique, « l’utilisation constante de moustiquaires est l’une des principales approches visant à protéger la santé des populations vulnérables, y compris les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans ».

Pour le Représentant Résident de l’USAID au Bénin M. Carl Anderson, « la bonne santé est essentielle pour réaliser le développement durable et l’USAID et le PMI continuent de soutenir le gouvernement du Bénin pour améliorer les services de santé, y compris pour la lutte contre le paludisme ».

« Nous sommes fiers de notre partenariat avec le Bénin dans le but de faire progresser la santé et le bien-être partout dans le pays », a-t-il affirmé.

Les États-Unis accompagnent le Bénin pour l’élimination de la maladie d’ici 2030

En appui à la vision du gouvernement béninois d’éliminer la maladie d’ici 2030, les États-Unis fournissent et promeuvent l’utilisation de moustiquaires. « Alors que plus de 90% des ménages au Bénin possèdent déjà des moustiquaires et que la majorité des femmes enceintes et des jeunes enfants s’y mettent à l’abri pour dormir, les États-Unis encouragent les familles à remplacer les moustiquaires anciennes et endommagées et à les utiliser efficacement », indique le communiqué.

Au Bénin, le PMI soutient la lutte contre le paludisme depuis 2008 et dépense actuellement environ 9,5 milliards de FCFA par an. Il soutient également la prévention et le traitement du paludisme à travers la pulvérisation intra-domiciliaire, la chimio-prévention du paludisme saisonnier et la fourniture de médicaments.

Les États-Unis appuient le gouvernement du Bénin dans la réalisation d’améliorations durables du système de santé en renforçant les services de santé communautaires et en améliorant les chaînes d’approvisionnement de produits médicaux.

AA.A.

Images

23 avril 2020 par