Les Egun-gun interdits de manifestations

A travers un arrêté en date du mercredi 19 février 2020, le préfet du Littoral par intérim, Jean-Claude Codjia a interdit toute manifestation du culte Egun-gun, sur le territoire du département.

Ainsi, toutes manifestations du culte Egun-gun dans la ville de Cotonou sont interdites jusqu’à nouvel ordre. Cette décision préfectorale a été prise à la suite des « troubles à l’ordre public organisés et entretenus par l’une des faîtières le dimanche 16 février 2020 », précise l’arrêté. Jean-Claude Codjia s’est aussi fondé sur « les conclusions issues de la séance de travail du jeudi 13 Février 2020, qui a réuni toutes les faîtières Egun-gun (Adcl, Ocel, Arcl) du Département du Littoral ».

Le directeur départemental de la Police républicaine, le Commissaire Central de la ville de Cotonou et le Maire de Cotonou « sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application stricte et sans faille des dispositions du présent arrêté ».

