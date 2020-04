Quel que soit votre niveau d’étude actuel nous vous disons que c’est encore possible. Plus de 50% de nos accompagnés sont devenus meilleurs et 90% ont acquis l’autonomie et étudient sans des répétiteurs. Beaucoup d’enseignants ont eux aussi expérimenté les METHODES SCOLAIRES GAMEIA et en ont témoigné !

Avec la page 67 Comment être en tête de classe ? Nous avions fait des merveilles avec nos accompagnés dont 04 sont premiers de leur Classe, 09 font partie des dix premiers de leur classe et 11 ont une moyenne comprise entre 11et 14. Alors qu’au départ personne ne croyait qu’ils en étaient capables, leurs moyennes étaient comprises entre 07et 09, et certains étaient sur le point d’abandonner.

Chers Parents, chers Collègues enseignants, Chers apprenants, bonjour ! C’est pour vous apprenants que je réalise cette vidéo afin de vous aider à mieux planifier ces périodes de congés qui sont vraiment importantes pour vous aider à vous mettre à niveau avant la rentrée ; cela vous permettra de réviser et de vous sentir beaucoup plus prêt à la rentrée. Car à la reprise, je vous assure vous n’aurez plus le temps pour le travail personnel, les examens blancs seront programmés, les révisions en classe également vont suivre, et l’examen national va se présenter. Mais si vous observez bien ce que je vais vous dire tout à l’heure à travers cette vidéo, vous verrez que le travail vous sera beaucoup plus facile pour finir l’année avec succès.

Je suis Mme Crépine GANDAHO AMOUSSOU, Professeure Certifiée de Philosophie, Spécialiste en Gestion des Ressources Humaines et Consultante en Psychopédagogie pour avoir écrit deux supports ‘’Méthodes efficaces de travail pour tout apprenant’’ et ‘’Comment motiver les apprenants en difficulté d’apprentissage’’ ? Je suis également la Directrice Exécutive de l’ONG GAMEIA. Entendez Groupe d’Action pour la Motivation et l’Eveil Intellectuel des Apprenants. Nous travaillons sur le Projet : ‘’soutien Didactique aux apprenants de niveau intellectuel faible’’ quel que soit le niveau de l’enfant, nous l’aidons et nous l’amenons à avoir beaucoup plus confiance en lui-même, à avoir l’autonomie et à pouvoir travailler avec méthode. Non seulement, il réussit ses études, mais aussi et de surcroit il réussit sa vie parce que dès lors que l’apprenant présente des difficultés, si rien n’est fait et que ces difficultés ne sont pas résolues, cela pourra toutefois jouer sur sa vie d’adulte.

Ceci étant pour ces congés nous allons demander surtout à nos Chers candidats de résumer leurs cours et de les réviser en même temps. Pour réussir ces résumés de cours, il vous suffira d’avoir par matières un cahier de résumé. Ainsi vous allez diviser les pages du cahier en 02 parties égales y compris les images et vous respectez le plan du cours c’est-à-dire que tous les titres doivent apparaître dans le résumé du début jusqu’à la fin et au niveau de chaque sous titres, vous essayerez de résumer les paragraphes en des idées c’est à dire vous mettez 2 ou 3 phrases ensemble pour en faire une idée et vous posez un tiret au début de la ligne et vous mettez l’idée qui résume ces 2 ou 3 phrases, ou bien vous posez une question dont la réponse va vous amener à répondre en développant ces paragraphes là.

Voilà comment vous allez procéder en respectant bien sûr votre emploi du temps de l’école car si vous ne respectez pas cela, vous risquez de donner beaucoup plus de priorité aux seules matières que vous aimez alors que la réussite dépend de toutes les matières.

Donc vous tenez compte l’emploi du temps de l’école. Si à l’heure où vous suivez cette vidéo, vous devez avoir SVT ou philosophie, vous prenez ce cahier de cours là et vous commencez le résumé comme je venais de le dire. En effet, pour tous les cours ces résumés-là. ( 5ème Secret ‘’Méthodes efficaces de travail pour tout apprenant’’P71) Pour Maths et PCT, il vous suffit de résumer juste les définitions et les propriétés que vous allez essayer de maîtriser et cela vous aidera à pouvoir faire face aux exercices. Donc pour les heures de cours vous résumez et la soirée vous traitez des épreuves qui ont rapport avec ce que vous avez résumé au cours de la journée, de préférence ces épreuves doivent être des épreuves d’examen, comme cela ces exercices vont vous préparer et vous mettre dans le bain c’est à dire dans la psychologie de l’examen.

Avant le résumé du jour, tôt le matin, vous vous réveillez, c’est pour apprendre ce que vous aviez résumé. Si je suppose par exemple que le lundi, vous avez pu faire des résumés, Mardi également, vous allez pouvoir remarquer qu’à partir du Mercredi les mêmes cours que vous auriez résumé le lundi et Mardi sont programmé et vont revenir, vous prenez donc ces résumés que vous apprenez avec le cahier de résumé en essayant de répondre aux questions posées (7ème Secret ‘’Méthodes efficaces de travail pour tout apprenant’’P71).

Au cas où vous serez incapable de répondre à une question du résumé, il suffira de réapprendre avec le cahier de cours.

Avec ces stratégies de résumé et de révision vous allez apprendre plus facilement et à la rentrée vous aurez une bonne assurance, une confiance en vous-même, ce qui va vous déterminer pour la suite. En trois semaines, nous avons pu finir ces résumés avec nos accompagnés, donc vous le pouvez aussi.

Chers parents, saviez-vous comment vous allez aider ces enfants, c’est-à-dire les accompagner à suivre les stratégies que je viens de donner et à ce qu’ils puissent réellement atteindre l’objectif qui est de résumer et de réviser leurs cours, il suffit juste de leur demander chaque jour les matières qu’ils ont dans la journée de les motiver à travailler et à la fin de la journée vous leurs demanderez de vous expliquer le contenu de ce qu’ils ont fait au cours de la journée.

Et pour les amener à avoir beaucoup plus d’engouement, de motivation, et le désir d’aller de l’avant, nous vous recommandons notre support ‘’Comment motiver les apprenants en difficulté d’apprentissage ?’’ vous y trouvez des stratégies, des expressions qui vous aiderons à les motiver à travailler (p59), à leur donner ce goût et le désir d’étudier pour aller de l’avant.

Dans ce support ‘’Comment motiver les apprenants en difficulté d’apprentissage’’ la page 21 vous montre les dynamiques, c’est-à-dire les sources de la motivation. Vous verrez également les différents Secrets pour motiver votre enfant (P75).

Comment reconnaitre les besoins de son enfant afin de le motiver ?

Lissez la page 60 vous allez pouvoir comprendre ce qui explique peut-être le comportement de votre enfant. Pourquoi il n’a pas du tout le désir ?

Si c’est un paresseux comme on le dit, le renforcement positif (la page 50), va vous aider et s’il manque de confiance en lui-même à la page 46 vous aurez les outils. Si c’est un adolescent que vous avez du mal à contrôler, lisez la page 63. Que doivent faire les parents face à l’adolescence et Comment les motiver à travailler à la page 59.

Le premier ouvrage ‘’méthodes efficaces de travail pour tout apprenant’’ aide vos enfants à avoir des méthodes afin d’étudier facilement. Vous pouvez y voir les étapes obligées de l’apprentissage, c’est une démarche scientifique et quand l’enfant respecte il n’y a pas de raison pour qu’il ne puisse pas apprendre objectivement. Nous avons par exemple les méthodes pour pouvoir étudier chaque matière à la pages 36, où vous aurez : Comment apprendre rapidement une leçon ? et s’il est déjà d’un niveau moyen et vous voulez qu’il ait la mention, pourquoi pas qu’il lise la page 31 ; Comment travailler avec minutie, les expériences des meilleurs apprenants à la page 65

Toujours avec le premier livre ‘’méthodes efficaces de travail…’’ nous avons nos sept (07) secrets qui organisent tout ce que je viens de dire étape par étape que l’enfant doit respecter. Il y a aussi la page 82 un modèle d’emploi du temps qui nous montre comment planifier toutes les matières afin de donner la chance à toutes les matières parce que sans une planification l’enfant a tendance à étudier seule les matières qui l’intéresse et le reste est à l’eau. Il étudie, mais échoue et si vous cherchez à comprendre pourquoi il ne réussit pas c’est parce que rien n’est planifié.

L’enfant manque de temps et la planification va lui permettre non seulement de bien étudier mais d’avoir aussi le temps pour son repos et pour son loisir, c’est très important.

Donc chers parents d’élèves si vos enfants présentent des difficultés, vous aviez tout essayé, et ça ne marche pas, n’hésitez pas à nous contacter.

Nous pourrons mieux prendre soin de vos enfants. Nous avons le service de prise en charge pour les cas d'impuissance apprise quand l'enfant connait plusieurs fois l'échec, à un moment donné, il perd tout pouvoir pour évoluer. Nous aidons ces cas à se retrouver. Si c'est que l'enfant est atteint d'illusion d'incompétence, de défaut de motivation et de méthodologie nous sommes là pour l'accompagner également.

Nos livres sont disponibles en librairie sur toute l’étendue du territoire béninois.

Avec les Méthodes scolaires GAMEIA, tous les apprenants peuvent réussir !

Toutes l’équipe GAMEIA vous remercie !

Par Crépine Gandaho-Amoussou, professeure certifiée de Philosophie, spécialiste en Gestion des Ressources Humaines, Directrice exécutive de l’ONG GAMEIA (Groupe d’action pour la Motivation et l’Eveil Intellectuel des Apprenants), Projet « Soutien Didactique aux apprenants de niveau intellectuel faible ».

