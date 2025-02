Les Agences Régionales ouvertes pour la validation de tickets et le retrait des gains

La validation des tickets de la LNB ainsi que le retrait des gains sont désormais possibles dans toutes les Agences Régionales de la LNB et dans tous les départements du Bénin, selon un communiqué de la Loterie Nationale du Bénin (LNB-SA).

Bonne nouvelle pour les amis parieurs de la LNB-SA.

La Loterie Nationale du Bénin SA, dans le sousi de servir et de mieux satisfaire ses amis parieurs, informe les parieurs sur l’ensemble du territoire national que la validation des tickets et le retrait des gains est désormais disponible dans toutes les Agences Régionales de la LNB et dans tous les départements du Bénin.

Rendez-vous simplement dans votre agence la plus proche pour récupérer vos gains en toute sécurité.

Jouez, gagnez, encaissez désormais plus facilement vos gains dans votre agence plus proche de vous conformément aux conditions et aux modalités en vigueur.

Horaires d’ouverture de la caisse payeur dans toutes les Agences Régionales dans tous les départements du Bénin :

Tous les jours ouvrés de 8h-12h30 et de 14h-17h.

Les samedis, nous sommes ouverts de 15h à 18h à la Direction Générale de la LNB S.A, sis GANHI. L’hôtel AZALAI fait face à la Direction Générale LNB. Tél. : le 21 31 43 00 ; le 01 45 45 45 19 et le 01 45 45 45 22.

La LNB reste engagée à offrir un service de qualité et vous remercie pour votre fidélité votre confiance renouvelées.

La LNB, les lots aux gagnants, les bénéfices à toute la nation.

Nos mentions légales sont disponibles sur notre site internet www.loteriebenin.bj

