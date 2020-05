Léandre Sedaminou, nommé régisseur par intérim à Missérété

La prison civile d’Akpro-Missérété a un nouveau régisseur. Il s’agit du lieutenant Léandre Sedaminou. En fonction à la prison civile de Porto-Novo, il va assurer l’intérim du régisseur d’Akpro-Missérété limogé suite aux mouvements de protestation des prisonniers.

Le lieutenant Léandre Sedaminou, qui a déjà pris service, va exercer ses fonctions de régisseur d’Akpro-Missérété cumulativement à ses fonctions à Porto-Novo.

Des mouvements de protestation ont été menés le 6 mai dernier par les prisonniers d’Akpro-Missérété. A l’origine de ces mouvements, une fouille des cellules qui s’est soldée par la saisie de téléphones portables (76 environ), des modems WiFi et des stupéfiants. Mécontents de la saisie de leurs biens, les détenus s’étaient soulevés. Et cette crise a conduit au limogeage de l’ex régisseur et du gardien chef de la maison d’arrêt..

F. A. A..

24 mai 2020 par