Le vodoun porté au pinacle à Ouidah

.

La fête des religions endogènes a été celebrée ce 10 janvier au plan national.Les manifestations officielles entrant dans le cadre de la dite fête ont été lancées à Ouidah. Daagbo Hounon Hounan II, pontife du culte vodoun et une dizaine de ses dignitaires, accompagnés de Jean Michel Abimbola, ministre de la culture, du tourisme et des arts, Mathieu Adjovi, député à l’Assemblée Nationale, Jean Claude Codjia, prefet du département de l’Atlantique, Christian Houetchenou, maire de la ville de Ouidah, ont procedé à une symbolique cérémonie de libation sur le site de la Porte du non retour aux divinités Adantohoun.

Le top des manifestations officielles a été donné par Daagbo Hounon Hounan ce 10 janvier à la porte du non retour à travers une libation, en présence de la délégation ministérielle, des cadres et notables de la cité de Kpassè. < >, précise le pontife.

Le ministre et sa delegation ont assisté à la porte du non retour de Ouidah, les rituels préliminaires avant l’étape du palais Hounhoué pour la suite des célébrations.

Jean Michel Abimbola au palais Hounhoué, a mis un accent particulier sur les actions clés que le gouvernement a entreprises en vue d’accentuer le rayonnement de ce patrimoine cher au Bénin. À l’en croire, la presente édition, bien qu’elle ait été particulière ne manque pas d’éclat. < >, a souligné le ministre. S’inscrivant dans la même logique de valorisation, il précise que le gouvernement du Président Patrice Talon a réservé une attention toute spéciale au patrimoine Vodoun à travers plusieurs projets. Selon Jean Michel Abimbola, le projet dénommé « Route des couvents » sera bientôt inauguré pour le bonheur des visiteurs de tous horizons. Il ajoute que de grandes réflexions se mènent actuellement pour la mise en place du Musée Vodoun/Orisha à Porto-Novo.

Félicitant le pontife pour le caractère sobre des rituels, l’honorable Mathieu Adjovi qui avait déjà sensibilisé les dignitaires se réjouit de l’observance des gestes barrière. << J’avoue qu’aprés la réunion que j’ai eue avec le préfet, le maire et les autres cadres de Ouidah, ils ont respecté les consignes, ils ont été très ordonnés>>, a-t-il conclu.

Boniface Cakpo

13 janvier 2021 par