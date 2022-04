Le test de sélection de 1000 employés du textile a démarré

Les candidats au recrutement de 1000 jeunes employés dans le secteur du textile à la Zone Industrielle de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ) planchent depuis, ce jeudi 14 avril 2022, pour un test. 5717 candidats présélectionnés prennent part à cette phase du processus de sélection dans les antennes départementales de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE).



Le processus de recrutement de 1000 jeunes employés aux profit des industries textiles de la GDIZ lancé par la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI), l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx) en collaboration avec l’ANPE suit son cours. Le test de présélection a démarré sur toute l’étendue du territoire national.

Selon le directeur du suivi évaluation, de l’informatique et de la communication (DSEIC-ANPE), les candidats retenus pour cette phase vont subir 04 séries de tests. La première est destinée à apprécier la connaissance du candidat sur le domaine du textile. Au cours de la seconde série, on lui montre des cartes pour apprécier son acuité visuelle. Le même exercice est répété à la 3ème série où on lui montre encore des couleurs pour tester également la capacité de ses rétines, voir s’il a une bonne acuité visuelle car, souligne Maurice Zannou, dans le secteur du textile, il faut du doigté au niveau de la vue pour pouvoir être efficace sur le terrain. La 4ème série enfin, est consacrée à des opérations de calculs. Et ce, pour tester le niveau du candidat, voire s’il peut faire quelques calculs élémentaires, a expliqué le DSEIC-ANPE. Il a par ailleurs souligné que le test doit se faire en 05 mn, et qu’en cas de dépassement, les tablettes renseignent sur l’heure de départ et l’heure de fin. Ce qui selon lui, permettra de procéder à d’éventuelles éliminations.

A terme, 2000 à 2500 candidats seront retenus pour franchir une deuxième phase de sélection. Et c’est après cette dernière étape que les 1000 jeunes qui seront recrutés vont être déployés dans les industries de textile en cours d’installation dans la zone industrielle de Glo-Djigbé-Zè.

Pari gagné pour la GDIZ

La GDIZ au départ a promis créer des empois, et le test en cours ne fait que confirmer cet engagement, a fait savoir Irmine Gnidehou, chargée de communication. « Il faut que tous les Béninois et les Béninoises soient fiers de voir cette belle industrie s’installer », a-t-elle ajouté avant de préciser qu’au-delà de la promotion des matières premières, avec la GDIZ, c’est aussi la création de centaines d’emplois.

La chargée de communication a annoncé la publication de la liste dans les prochaines semaines (environ 02 mois) sur divers canaux (presse, réseaux sociaux, et autres) ; et les candidats qui seront retenus vont démarrer avec la ‘’phase de training’’, ou de formation avant d’être insérés dans les entreprises.

La GDIZ poursuit Irmine Gnidehou, ne compte pas s’arrêter là. Elle va continuer avec les recrutements pour tous les investisseurs qui viendront s’installer.

La chargée de communication invite tous les Béninois à se connecter aux divers canaux de la GDIZ pour avoir l’information en priorité.

Sur les 5717 candidats répartis sur le territoire national, 3051 proviennent du département de l’Atlantique, et planchent dans la commune d’Abomey-Calavi. Selon le DSEIC-ANPE, cela est fait à dessein. La zone industrielle de Glo-Djigbé Zè est située dans le département de l’Atlantique. Au cours de la présélection, un dispositif de proximité est mis en place. Des agents enregistreurs ont été déployés dans tous les arrondissements pour être plus proche de la cible pour l’enregistrement d’un très grand nombre. Ce qui a permis au cours de cette phase, de recevoir un très grand nombre de personnes contrairement aux autres départements où l’opération a eu lieu avec des conseillers.

F. A. A.

