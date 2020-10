Le retrait des attestations du Bac démarre lundi

Le Directeur de l’Office du Baccalauréat informe les nouveaux bacheliers que la distribution des attestations du Baccalauréat session de juillet 2020 se déroulera du lundi 05 au samedi 10 Octobre 2020. Selon le communiqué, la distribution se fait tous les jours de 08 heures à 16 heures.

Dans le département du Littoral, les bacheliers des séries A, C et D se rendront au Ceg Ste Rita pour le retrait de leurs attestations et ceux des séries B, E, EA, F et G sont attendus au Ceg Gbegamey.

Les autres sites retenus pour la distribution des attestations sont : Lycée des jeunes filles de Natitingou, Ceg1 Djougou, Lycée Mathieu Bouke de Parakou, Ceg1 Kandi, Lycée technique de Bohicon, Ceg1 Dassa-Zoume, Ceg1 Lokossa, Ceg1 Aplahoue, Lycée Behanzin de Porto-Novo, Ceg1 Pobe et Ceg1 Abomey-Calavi.

M. M.

29 septembre 2020 par