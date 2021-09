Le recteur Degan Gérard s’est éteint

Deuil dans l’enseignement supérieur au Bénin. Le recteur de l’Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématique d’Abomey (UNSTIM), Gérard Degan, a rendu l’âme ce mardi 7 septembre 2021.

Dr Gérard Degan, recteur de l’Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématique d’Abomey (UNSTIM), est décédé ce mardi 07 septembre 2021. Selon les informations, le recteur serait décédé des suites d’une maladie.

Le défunt est Professeur Titulaire des Universités​, spécialisé en « Energie-Environnement ».

Créée en 2016, l’UNSTIM est un établissement public, qui forme des spécialistes en Génie Mathématique et Modélisation, Génie Énergétique et des Procédés, et en Travaux Publics.

