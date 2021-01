Le récépissé de la carte nationale d’identité accepté dans les dossiers

Les candidats aux examens du Brevet d’études du premier cycle et du Baccalauréat peuvent déposer leur dossier avec le récépissé de la carte nationale d’identité. Le ministre de l’Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle Mahougnon Kakpo a informé les responsables éducatifs à travers la note de service en date du 13 janvier 2021.

Le ministre Mahougnon Kakpo invite les chefs d’établissement à accepter le récépissé de dépôt de la carte nationale d’identité dans les dossiers du Brevet d’études du premier cycle et du Baccalauréat. Les responsables éducatifs, à divers niveaux, sont instruits au respect strict des prescriptions de la note de service.

