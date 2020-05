Le recensement des artisans prorogé à dimanche

Suite à la demande des syndicats et responsables d’associations, le gouvernement a prorogé l’opération de recensement en ligne des personnes impactées par les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus au Bénin. Les retardataires peuvent s’inscrire sur la plateforme https://www.gouv.bj/coronavirus/social ouverte du samedi 9 mai 2020 à partir de 6 h au dimanche 10 mai 2020 à 18 h.

Selon le communiqué du Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance (MASM), cette relance spéciale de l’opération de recensement se déroule exclusivement en ligne.

Elle concerne les corps de métiers tels que : les conducteurs de taxi-bus (tokpa-tokpa), autocar, taxi inter-ville, taxi/bus transfrontalier (avec les pays voisins) et assimilés.

L’opération prend également en compte les tenanciers et employés de bars, restaurants, maquis et discothèques ; les artisans de la branche des soins corporels (coiffeurs, coiffeuses, esthéticiennes, professionnels d’onglerie, couturiers, tailleurs, brodeurs etc).

