Le projet intégré Transformation Numérique des Régions Rurales lancé

Le Projet Intégré de Transformation Numérique des Régions Rurales (Pitn2r) est lancé, vendredi 18 décembre 2020, à Parakou. Financé par la Banque Mondiale, le projet vise à améliorer l’accès des communautés rurales au haut débit et à promouvoir l’usage des solutions numériques. Il sera mis en œuvre dans les départements de l’Alibori, de l’Atacora, du Borgou, des Collines, de la Donga et impactera 2128 villages.

Le projet est lancé à la mairie de Parakou en présence des ministres dont les départements sont associés à sa mise en œuvre. Il s’agit de Aurélie Adam Soulé Zoumarou du Numérique et de la Digitalisation, de Gaston Cossi Dossouhoui de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche, de Romuald Wadagni de l’Economie et des Finances et de Véronique Tognifodé des Affaires Sociales et de la Micro-finance.

