Le programme de valorisation lancé à la Médina de Fès

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a procédé le 02 mars 2020 à la Place R’cif à Fès, au lancement du programme de valorisation des activités économiques et d’amélioration du cadre de vie dans la Médina de Fès (2020-2024). Il s’agit d’un programme de nouvelle génération qui a pour objectif de sauvegarder et de pérenniser les métiers traditionnels et de promouvoir les conditions de vie des citoyens.

Le programme mobilise des investissements de l’ordre de 670 millions de dirhams (MDH).

Il vise à préserver « le cachet architectural et historique de la Médina de Fès et de promouvoir le rayonnement de cette Cité millénaire, inscrite en 1981 au patrimoine mondial de l’Humanité par l’Organisation des Nations-Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) ».

A travers ce programme, les anciennes médinas des différentes villes du Maroc seront réhabilitées. Ce qui permettra de « renforcer leur attractivité touristique et culturelle, promouvoir leur patrimoine civilisationnel et humain, et conserver leur vocation d’espace de vie, de travail, de création de richesses et de développement de l’économie sociale ».

Le programme prend en compte 1.197 sites et concerne entre autres la restauration et la réhabilitation du patrimoine historique de la Médina de Fès.

Après avoir présidé la cérémonie de signature de la convention de partenariat et de financement relative à ce programme, le Roi a visité le chantier de restauration de Foundouq Khrachfiyine.

D’un coût global de 6 MD, ledit projet s’inscrit dans le cadre du programme complémentaire de mise en valeur de la Médina de Fès (2018-2023), dont la convention de partenariat et de financement a été signée en mai 2018 à Rabat.

Akpédjé AYOSSO

4 mars 2020 par