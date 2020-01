Ouvert ce mardi 7 janvier, le procès en appel de Lionel Zinsou dans l’affaire de dépassement des frais de campagne a été renvoyé sous quinzaine, a annoncé Frisson Radio.

L’ancien premier ministre de Boni Yayi avait été condamné à une peine de 05 ans d’inéligibilité, 06 mois de prison avec sursis et 50 millions FCFA d’amende. Cette décision de justice fait suite aux accusations de dépassement des frais de campagne contrairement à ce que prévoit les textes, faux et usage de faux lors de la présidentielle de 2016. L’avocat de l’ancien premier ministre, Me Robert Dossou, avait interjeté appel en dénonçant un procès politique.

L’audience ouverte à la Cour d’Appel de Cotonou mardi a été renvoyé sous quinzaine.

