Le procès des promoteurs de Prison Privée prévu le 10 mars

L’affaire de prison privée dans la commune fait grand bruit dans la commune de So-Ava. Raymond Koukpanou, chef d’arrondissement de Dekanmey et trois chefs-villages des localités Sakomey, Kpoviekomey et Kpaffè sont placés sous mandat de dépôt, mardi 26 janvier 2021. Poursuivis pour ‹‹violence, voie de fait et escroquerie››, ils comparaîtront le 10 mars 2021 devant le juge des flagrants délits du tribunal d’Abomey-Calavi. Selon les enquêtes, un tribunal privé est institué dans l’arrondissement du chef d’arrondissement. Tout présumé délinquant y est conduit parfois enchaîné. Les prévenus font le tour du village sous la clameur publique. Le versement d’une somme est exigée aux familles des présumés délinquants avant toute libération. Des pratiques contraires aux lois de la République.

M. M.

28 janvier 2021 par