Le procès des inculpés s’ouvre ce mardi au tribunal de Cotonou

Après une suspension le 25 octobre dernier, l’audience des personnes poursuivies dans le dossier relatif à une panne d’électricité ayant couté la vie à 04 patients au CNHU-HKM va se poursuivre ce mardi 08 novembre 2022 au tribunal de Cotonou.

Quatre (04) techniciens en charge de l’électricité et de la maintenance de générateur d’oxygène du CNHU-HKM seront devant les juges du tribunal de Cotonou ce mardi 08 novembre 2022. Ils sont poursuivis pour homicide involontaire dans l’affaire relative à une panne d’électricité qui a couté la vie à 04 patients au service de réanimation. L’audience ouverte le 25 octobre 2022 avait été suspendue en raison d’une coupure d’électricité.

A la lecture de l’acte d’accusation le 25 octobre, tous les accusés avaient plaidé non coupables. Au cours des débats, le chef de la division électricité de l’hôpital a déclaré avoir oublié de remettre le service de réanimation sur le réseau électrique normal de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) quand le courant a été rétabli.

Pour son avocat, cela ne fait pas de lui le coupable tout trouvé. Me Valentin AKOHA a rassuré travailler pour que la vérité se révèle afin que son client bénéficie de circonstances atténuantes.

