Le présumé meurtrier d’un homme arrêté à Bohicon

Les investigations policières menées dans le cadre de la découverte d’un corps sans vie au quartier Homého le 9 octobre dernier ont abouti, dimanche 24 octobre, à l’interpellation d’un suspect au quartier Agonvézoun, commune de Bohicon.

Un individu a été arrêté, dimanche 24 octobre 2021. Il est suspecté de la mort d’un individu dont le corps a été retrouvé dans la journée du samedi 09 octobre 2021 au quartier Homého, commune de Bohicon.

Le présumé meurtrier a reconnu les faits à l’étape des interrogatoires.

La police a procédé à la perquisition du domicile du meurtrier. Un fusil et un pistolet de fabrication artisanale, une machette, un arrache clou et une caméra de marque Apsonic ont été retrouvés et saisis à l’issue de la perquisition.

Poursuivi pour « meurtre et vol à main armée », l’individu a été arrêté.

M. M.

26 octobre 2021 par