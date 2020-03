Le premier centre d’isolement fin prêt à Cotonou

Le gouvernement béninois face à l’épidémie du coronavirusa pris des mesures urgentes de prévention, de préparation et de riposte. A cet effet, des sites d’isolement et de prise en charge sont en cours d’aménagement.

A Cotonou, le premier centre d’isolement et de prise en charge est fin prêt pour accueillir les éventuels patients au Coronavirus. Il est installé dans l’enceinte de l’école de Police à Cotonou.

Le Bénin dispose d’un centre d’isolement et de prise en charge à Cotonou pour tous les patients qui seraient touchés par l’épidémie Covid-19. Le centre moderne est composé de (03) trois salles dont deux (02) salles polyvalentes pour les patients suspectés de Coronavirus et une (01) salle pour accueillir et traiter les cas confirmés de malades au Coronavirus.

Les salles polyvalentes serviront de lieux pour examiner les personnes suspectées d’être infectées par le virus. En cas de détection de la maladie après les prélèvements, elles seront conduites dans la salle pour cas confirmés. Dans le cas contraire, la personne suspecte non atteinte rentre chez elle mais après avoir pris une douche.

Dans la salle des cas confirmés au Coronavirus, les malades seront traités. Si les malades guérissent après traitement, ils pourront aussi être libérés après bien évidemment avoir pris par le compartiment de la douche.

Le centre dispose également d’une morgue pour le traitement des dépouilles en cas du décès du patient.

Le centre d’isolement et de prise en charge a été construit conformément aux normes internationales avec un circuit tracé, des équipements de protections individuelles et des dispositifs de vidéosurveillance.

Abomey-Calavi et Natitingou abriteront aussi un centre d’isolement.

Les travaux de construction sont déjà en cours.

Selon le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin, le Bénin n’a encore signalé aucun cas de personne infectée au coronavirus.

Les populations doivent suivre rigoureusement les mesures préventives et contacter systématiquement le SAMU au 95.36.11.02, au 95.36.11.04 en cas de besoin.

Akpédjé AYOSSO

