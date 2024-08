Le pont métallique de Tokpota à Porto-Novo risque de s’effondrer

Ouvrage réalisé depuis des décennies, le pont métallique de Tokpota à Porto-Novo est dans un état de dégradation avancé.

C’est la peur au ventre que les usagers des quartiers Foun-Foun Tokpa et Tokpota empruntent le pont métallique de Tokpota. L’ouvrage de franchissement réalisé depuis des décennies dans le 5è arrondissement de Porto-Novo est « rouillé et fissuré » par endroits.

« Le pont résonne et parfois les panneaux oscillent. Il y a au moins six panneaux qui sont hors d’usage et l’un d’eux est totalement détruit », a confié un riverain à Gueritetvmonde.

Le pont métallique est dégradé depuis plusieurs mois. Les autorités de la mairie de Porto-Novo en sont informées mais aucune mesure n’a été prise, déplorent les riverains.

M. M.

