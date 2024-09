Le plus vieux détenu décédé après sa sortie de prison

Le nommé Koto Dafia, l’un des détenus graciés par le chef de l’Etat Patrice Talon en août dernier, est décédé dans la matinée de ce dimanche 15 septembre 2024 à Kouandé, département de l’Atacora.

Koto Dafia, l’un des détenus ayant bénéficié de la grâce présidentielle en août 2024, n’est plus. Il a rendu l’âme ce dimanche 15 septembre 2024. Le défunt avait été arrêté dans sa 79e année, lors des mouvements survenus dans le cadre de la présidentielle de 2021. Après plus de 03 ans derrière les barreaux, il a été gracié par le chef de l’Etat.

Sa libération apprend-on, a été possible grâce à une requête de l’opposant Joël Aïvo, qui avait interpellé le grade des sceaux, ministre de la justice, sur son cas spécifique, vue qu’il était devenu très faible et ployant sur le poids de l’âge.

Comme Koto Dafia, plusieurs détenus béninois ont été graciés par le chef de l’Etat en août 2024.

