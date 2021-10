Le personnel de MTN Bénin se mobilise contre le cancer du sein.

Du 1er au 31 octobre, MTN Bénin prend une part active dans la lutte contre le cancer du sein. L’édition de cette année sera marquée par plusieurs activités au sein de l’entreprise. Elle se fera aussi avec les populations, les femmes en particulier. La communication sur les activités se fera en grande partie sur les réseaux sociaux en raison de la crise sanitaire actuelle.

L’entreprise a lancé une campagne intégrée qui s’adresse, tant aux employés qu’aux populations.

L’objectif, à travers la campagne, est de sensibiliser sur le cancer du sein et d’encourager le maximum de femmes à se rendre dans les centres de santé pour se faire dépister.

C’est pourquoi la Fondation MTN Bénin, en partenariat avec l’hôpital Saint Luc de Cotonou, contribue à l’effort de sensibilisation en mettant à la disposition de l’hôpital plus de 200 bons gratuits de consultation pour le dépistage du cancer du sein.

Pour rappel, au Bénin, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme avec en moyenne une femme sur vingt qui court le risque d’être atteinte. Il reste la première cause de mortalité chez la femme qui, très tôt dépistée, peut être guérie avec des traitements moins lourds engendrant des séquelles moins graves.

Pour la Directrice Générale de MTN Bénin, Uche OFODILE, « ce mois d’octobre est une occasion pour nous les femmes de nous rappeler que nous devons agir pour notre santé à tout moment. Nous devons mettre à profit cette période pour mobiliser, informer, sensibiliser et redonner de l’espoir dans nos communautés de vie. »

ACTIONS INTERNES Actions Description Date Auto-palpation des Seins Connaissance des gestes utiles tout en bénéficiant des conseils des médecins d’entreprise. 20 et 21 Octobre à l’infirmerie de la Direction Générale. Spéciale session avec Dr Hermyonne AHOUNOU Traitement de la thématique du cancer du sein et ses aspects préventifs. 22 Octobre via Teams. Distribution Bons au personnel féminin permanent. Réalisation de frottis cervico-vaginal. 21 Octobre au 05 Novembre au Centre ADECHINA ANATOMIE PATHOLOGIQUE

ACTIONS EXTERNES Sensibilisation & Séance d’auto-palpation Distribution de 200 bons de dépistage (Consultation, échographie) + mammographie (si nécessaire). 21 et 22 Octobre à l’Hôpital Saint Luc de Cotonou. Facebook Live de la Session Teams. Retransmission de la session Teams via Facebook Live. 22 Octobre

