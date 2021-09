Le personnel de MTN Bénin a célébré la 3ème édition de la Semaine de la Reconnaissance

Du 13 au 17 Septembre 2021, la troisième édition du Global Appreciation Week a focalisé l’attention du personnel de MTN Bénin sur la culture de la reconnaissance en entreprise. Pendant cinq (05) jours, ils ont eu l’occasion de s’apprécier et de reconnaître mutuellement les efforts des uns et des autres qui concourent à l’atteinte des objectifs de l’entreprise.

Une semaine entièrement dédiée à la gratitude et à la reconnaissance. C’est ce que les MTNers ont vécu du 13 au 17 Septembre dernier. De la direction générale jusque dans les agences de MTN Bénin, les employés ont célébré la marque, l’expérience Client, les piliers de la nouvelle proposition de valeur employés EVP, honoré les équipes et les héros du Covid-19.

Dans ce cadre, plusieurs activités sont organisées et ont connu une forte mobilisation de toute l’entreprise. Entre autres, des messages sur la plateforme de reconnaissance MTN SHINE, partage de repas entre l’équipe dirigeante et le staff, un instant de bonheur avec l’équipe de la sécurité et celle de l’entretien des espaces de travail, distribution de gel hydro-alcoolique pour se protéger contre le Covid-19, etc…

La célébration de la troisième édition du Global Appreciation Week a été une occasion pour les employés de démontrer leur capacité à vivre et à travailler ensemble pour atteindre les ambitions de MTN Bénin, celles de contribuer à la transformation digitale au Bénin et de garantir aux populations les avantages d’un monde moderne connecté.

Tout en exprimant sa gratitude à l’ensemble du staff pour son dynamisme et son abnégation, la directrice générale de MTN Bénin, Uche OFODILE a, à l’occasion, rappelé que chaque employé a quelque chose de beau à offrir et le reconnaître est l’une des façons les plus puissantes de s’apprécier. “Chaque année apporte son lot de défis uniques, mais je crois sincèrement que tant que nous nous soutenons mutuellement, il n’y a rien que nous ne puissions accomplir. Ensemble, nous sommes meilleurs !” conclut-elle.

C’est un sentiment de joie qui a animé tous les collègues qui ont pris part activement à la célébration. Pour José QUENUM, conseiller clientèle à l’agence MTN Abattoir, “C’est un heureux évènement parce que ça nous encourage tous à nous apprécier les uns les autres. Surtout à travailler en parfaite harmonie.”

Pour son collègue Franck Adjou, Consumer Segment Manager “Ce fut une semaine magnifique. De ces semaines qu’on aimerait avoir beaucoup plus souvent. Parce que nous avons reçu beaucoup de marque d’affection de la part des collègues. Et cela est bon pour le moral”

Cette édition de la semaine de reconnaissance a été très bien accueillie, et pour l’ensemble du personnel de MTN Bénin, il faut que cela se perpétue pour le bien-être des uns et des autres.

La Rédaction

22 septembre 2021 par