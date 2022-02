Le patron de Bajaj n’est plus

L’homme d’affaires milliardaire Rahul Bajaj, président émérite du conglomérat indien Bajaj Group est décédé ce samedi 12 février 2022. L’annonce a été faite par le groupe Bajaj.

« C’est avec une profonde tristesse que nous avons le regret de vous informer du triste décès de Shri Rahul Bajaj, président émérite du groupe Bajaj, le samedi 12 février 2022 », a annoncé le groupe Bajaj, célèbre fabricant de deux-roues en Inde. L’homme d’affaires décédé à 83 ans a contribué au succès du scooter Bajaj Chetak, produit par son groupe Bajaj Auto, dans les années 1970 et 1980. Bajaj à deux roues ou à trois circule dans plusieurs pays africains.

Industriel et un philanthrope prospère, il a reçu la troisième plus haute distinction civile Padma Bhushan en 2001. « Ceux d’entre nous qui ont eu la chance de connaître et de travailler avec Shri Rahul Bajaj ont perdu un être humain modeste et un mentor inspirant. Le décès de Shri Rahul Bajaj sera une perte irréparable pour la famille Bajaj et ses employés, et aucun mot ne peut exprimer adéquatement notre tristesse et notre gratitude pour l’opportunité que nous avons eue de travailler sous son mentorat. Nous honorerons et chérirons sa mémoire en remplissant nos devoirs et responsabilités avec un dévouement total », a ajouté le Groupe Bajaj.

Connu pour son franc-parler, le défunt a eu également une carrière politique.

A.A.A

13 février 2022 par ,