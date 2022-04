Le parti de Agossa rencontre le chef de file l’opposition

L’option d’une réorganisation des partis politiques se réclamant de l’opposition était au centre des échanges tenus, mercredi 13 avril 2022, entre Iréné Agossa, président du parti Restaurer la Confiance (RLC), et Paul Hounkpè, chef de file de l’opposition et Secrétaire Exécutif national du parti Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE).

Iréné Agossa, président du parti Restaurer la Confiance (RLC) s’est rendu, mercredi 13 avril 2022, au cabinet de Paul Hounkpè, chef de file de l’opposition et Secrétaire Exécutif national du parti Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE). « Je pense que l’opposition doit s’organiser. Nous vous rassurons d’ores et déjà que nous allons vous faire parvenir nos propositions pour l’élaboration d’une feuille de route. A nous de donner du contenu à l’opposition », a indiqué Iréné Agossa dans ses échanges avec le chef de file de l’opposition. « Nous devons être dans un cadre de l’opposition qui est défini par les textes. Si nous voulons faire un travail correct, nous devons être dans le cadre légal. C’est-à-dire que nous devons être avec le Chef de file de l’opposition avec qui nous discutons. Et nous devons avoir des stratégies bien indiquées au niveau de l’opposition pour gagner les élections. Donc ensemble, désunir n’est pas le problème », explique-t-il à la presse à l’issue des échanges.

La rencontre intervient à moins de dix mois avant l’organisation des élections législatives au Bénin.

Le parti RLC présidé par Iréné Agossa, candidat à l’élection présidentielle de 2016, se réclame de l’opposition.

M. M.

