Le parti RLC se déclare de l’opposition

Restaurer La Confiance (RLC) se positionne sur l’échiquier politique national en tant que parti d’opposition. Les membres de RLC l’ont fait savoir à l’occasion de leur rentrée politique tenue, samedi 02 avril 2022, à Djougou.

« Le parti « RESTAURER LA CONFIANCE » en abrégé RLC, parti reconnu avec le récépissé 2022/ N°049 / MISPDC/SGM/DPPAE/SA du 24 Mars 2022, dont le siège est situé dans le Département du Littoral, Commune de Cotonou, au 7ème Arrondissement, quartier Sèhogan, C /907-908, Immeuble SANI AGATA Abadata 05 BP 1771 Cotonou Tel : (229) 97990987, déclare conformément aux dispositions de la loi N° 2019-45 du 25 Novembre 2019 portant statut de l’opposition en République du Bénin, son appartenance à l’Opposition au Bénin », indique la déclaration publique d’appartenance lue par le président de RLC, Iréné Josias Agossa.

« Nous sommes des sociaux-libéraux et souverainistes convaincus pour qui, la culture des urnes pour la conquête du Pouvoir d’Etat est un principe sacro-saint. Forts de notre idéologie social-libéral, qui a pour base le souverainisme, nous faisons de la défense de nos valeurs et celles de notre pays, un principe cardinal qui donne une place de choix au peuple dans la gestion du pays », précise le président en ce qui concerne l’idéologie du parti Restaurer La Confiance « RLC ».

M. M.

3 avril 2022 par