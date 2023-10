Le parti ‘’Les Bâtisseurs’’ voit le jour au Bénin

Le paysage politique au Bénin vient d’être enrichi par la création d’un nouveau parti. Dénommé ‘’Les Bâtisseurs’’, la formation politique entend mobiliser 30.000 candidats pour les élections générales de 2026. Le premier congrès constitutif a lieu samedi 21 octobre 2023 à Glo-Djigbé, dans la commune d’Abomey-Calavi.

‘’Les Bâtisseurs’’, c’est le tout nouveau parti politique créé au Bénin. La formation politique qui ne se réclame ni de la mouvance, ni de l’opposition, a ténu son premier congrès constitutif samedi 21 octobre 2023 à Yèkon-Aga, une localité de l’arrondissement de Glo-Djigbé, dans la commune d’Abomey-Calavi.

Au cours du premier congrès constitutif auquel ont pris part les délégués venus des départements et communes du Bénin, les militantes et militants se sont fixés plusieurs objectifs. Le premier consiste à finaliser dans un bref délai, les formalités administratives nécessaires pour l’enregistrement du parti au ministère de l’intérieur. Le deuxième objectif visé est d’installer les cellules de base dans les 5290 villages et quartiers de villes du pays. Troisièmement, dans le cadre de leur participation aux élections générales de 2026, Les Bâtisseurs veulent identifier et recruter environ 30.000 candidats.

L’idéologie du nouveau-né des partis politiques au Bénin, est basée sur la « démocratie sociale ». La formation politique entend promouvoir les valeurs telles que la dignité, l’intégrité, l’équité et l’unité.

23 octobre 2023