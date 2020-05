Le parc de la Pendjari présente un nouveau visage

Le Parc national de la Pendjari s’est associé ce mardi 05 mai 2020 à la célébration de la journée du patrimoine mondial africain. Une occasion pour la direction du Parc national de la Pendjari de présenter les nombreuses prouesses réalisées au cours de ces dernières années grâce au partenariat public privé entre le Bénin et l’ONG Internationale African Parks.

Créé depuis 1961, le Parc national de la Pendjari est reconnu comme réserve de biosphère par l’UNESCO en 1986 et est inscrit sur la liste du patrimoine mondial depuis le 07 juillet 2017. Pour la réhabilitation et le développement du Parc national de la Pendjari, le gouvernement a signé un partenariat avec l’ONG Internationale African Parks. Désormais, le parc présente un nouveau visage.

Selon le communiqué d’African Parks-Bénin, « d’importantes infrastructures ont été mises en place pour une meilleure gestion du Parc et pour le développement du tourisme ». Les actions urgentes menées pour la conservation et le développement de la faune et de la flore sont entre autres : le recrutement de plus d’une centaine de Rangers qui assurent la surveillance quotidienne du parc ; la mise à jour des effectifs des populations de lions estimés à 80, d’éléphants estimés à 2000 et de buffles estimés à 4000 ainsi que celles des grandes antilopes du complexe grâce aux différents recensements de la faune.

Aussi, les tarifs d’entrée et de séjour ont-ils été revus afin de permettre à un plus grand nombre de touristes de visiter le parc. Des colliers ont été posés à 25 familles d’éléphants et à 12 familles de lions et permettent leur suivi à distance.

Dans le cadre du maintien de l’intégrité de l’écosystème Pendjari, le Parc a soutenu l’initiative des communes de Kouandé, Kérou et Tanguiéta à la création de l’aire protégée communautaire de Séri intégrée désormais au complexe Pendjari.

Appui au développement communautaire

L’appui au développement communautaire est un levier essentiel de la stratégie d’African Parks. De ce fait, des actions ont été menées à l’endroit des communautés. 20 écoles des Communes de Matéri et Tanguiéta ont bénéficié chacune d’une subvention de 500.000 FCFA.

Dans la commune de Matéri, deux ouvrages hydrauliques ont été réalisés pour la fourniture d’eau potable à la population et l’abreuvement des animaux : un forage multi-usage à Daga et une retenue d’eau à Somou.

Dans le cadre de l’éducation environnementale, des visites gratuites dans le Parc ont été organisées au profit de 9.632 personnes dont 7.779 écoliers et élèves, 538 enseignants, 35 conseillers communaux de Matéri, Tanguiéta et Kérou, et autres. Sans oublier la mise en terre de 3.500 plants.

« Des opportunités de revenus durables ont été créées pour les communautés locales, notamment en soutenant des projets agricoles de l’Union des Associations Villageoises de Gestion des Réserves de Faune (AVIGREF) concernant le coton biologique, le sésame et le soja, avec 120 participants masculins et 165 femmes. Un projet d’apiculture est mis en œuvre actuellement au profit de 63 bénéficiaires », informe African Parks-Bénin

Ces actions qui permettent de « conserver le Parc national de la Pendjari afin d’en faire l’une des plus belles attractions touristiques de la sous-région » ont été réalisées grâce au soutien du gouvernement de la République du Bénin et des partenaires notamment Wyss Foundation, National Geographic Society, la Fondation des Savanes Ouest-africaines « FSOA », Wildcat Foundation, Elephant Crisis Fund, Lion Recovery Fund, ZSL et Panthera.

La direction du Parc national de la Pendjari réitère ses remerciements à l’endroit du gouvernement du Bénin et des partenaires techniques et financiers pour leurs apports précieux. Elle remercie également les responsables des Associations Villageoises de Gestion des Réserves de Faune (AVIGREF), les autorités politico-administratives, traditionnelles et religieuses et les populations riveraines, pour leurs diverses contributions.

Les touristes nationaux et internationaux sont invités à visiter ce site ou le redécouvrir dès la levée des mesures de restriction liées à la maladie de la covid-19.





A.A.A

Encadré

A propos de African Parks

African Parks est une Organisation Non-Gouvernementale qui assume l’entière responsabilité de la conservation et de la gestion à long terme des parcs nationaux en partenariat avec les Gouvernements et les communautés locales. Elle gère actuellement 17 parcs nationaux dans 11 pays africains à savoir Angola, Bénin, Centrafrique, Congo, République Démocratique du Congo, Malawi, Mozambique, Rwanda, Tchad, Zambie et Zimbabwe.

