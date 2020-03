Le motif de l’incarcération du Pasteur Guidigbi

On en sait un peu plus sur le motif de l’incarcération de Edgard Guidigbi à la prison civile de Cotonou depuis le 27 février dernier. Le pasteur et promoteur immobilier est mêlé à une affaire de pisciculture qui, selon les informations rapportées par Frissons radio, a « mal tourné ».

A l’instar de plusieurs autres personnes impliquées dans le projet, une plainte a été déposée contre lui. Il sera écouté le mardi 10 mars prochain.

Edgard Guidigbi est le promoteur de Global services plus et du Centre Jésus pour réussir. Il fut conseiller technique à la communication du président Boni Yayi.

F. A. A.

4 mars 2020 par