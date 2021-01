Le ministre du Tourisme de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola, vient de perdre sa mère. Le monde artistique et culturel a adressé un message de condoléances au ministre éploré. ‹‹ Une mère ne peut être remplacée, et un enfant n’est jamais trop grand pour sa mère. (...) nous joignant à la douleur du ministre, nous lui présentons nos sincères condoléances ››, a indiqué le Conseil National des Organisations d’Artistes (CNOA) dans un message signé de son président.

M. M.

