Le ministre Franck Rister à Cotonou ce dimanche

Dans le cadre des procédures enclenchées pour la restitution des biens culturels au Bénin, le Ministre français en charge de la Culture, Franck Rister sera accueilli ce dimanche 15 décembre 2019 à Cotonou, annonce leportail.info.

Le ministre français de la culture et son homologue béninois Jean Michel Hervé Abimbola vont échanger sur les nombreuses questions relatives à la culture notamment la restitution des biens culturels souhaitée par le président Patrice Talon.

Le président Emmanuel Macron dans sa volonté de restituer aux États demandeurs des milliers d’œuvres d’art africain, s’est engagé en 2017 à étudier la problématique.

Au terme du rapport qui lui a été soumis, il a décidé de restituer sans tarder 26 œuvres réclamées par les autorités du Bénin.

Du côté du Bénin, le Comité chargé de la coopération muséale et patrimoniale entre la France et le Bénin y travaille. Pour accueillir les œuvres dans de bonnes conditions, le gouvernement Talon a décidé d’un programme de rénovation et la construction de quatre nouveaux musées.

Le ministre Franck Rister sera aussi informé des projets du Programme d’actions du gouvernement (PAG) du secteur du tourisme et de la culture. Il aura aussi un tête-à -tête avec le Président Talon. Avant son retour à Paris, un point de presse sera fait le lundi 16 décembre au ministère des Affaires étrangères.

Les 26 œuvres qui seront restituées concerne entre autres des portes sacrées du palais d’Abomey, des totems et sceptres, tous exposés au musée du Quai Branly à Paris. Ces biens culturels ont été confisqués au Dahomey (actuel Bénin) par l’armée française entre 1892 et 1894.

Akpédjé AYOSSO

