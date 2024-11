Le ministre ADJADI BAKARI a échangé avec S.E.M. Sergueï LAVROV

En marge de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique à Sotchi, S.E.M. Sergueï LAVROV, Ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, a rencontré, ce samedi 9 novembre, S.E.M. Olushegun ADJADI BAKARI, Ministre des Affaires étrangères du Bénin.

Au cours des entretiens, les deux personnalités ont discuté des tâches visant à renforcer davantage la coopération russo-béninoise dans les domaines politique, commercial et économique, humanitaire et autres, ainsi que de l’amélioration du cadre juridique des relations bilatérales.

Un échange de vues franc a également eu lieu sur des questions internationales et africaines d’intérêt mutuel, notamment dans le contexte de la coordination des positions au sein des Nations unies.

