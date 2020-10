Le ministère de l’intérieur met à contribution les radios communautaires

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie d’action, le ministère de l’intérieur et de la sécurité publique a initié au cours de ce mois d’octobre un atelier itinérant de formation des acteurs des radios communautaires et autres professionnels des médias sur le renforcement de la conscience citoyenne à la coproduction de la sécurité intérieure. Après Parakou et Dassa, la formation s’est achevée vendredi 16 octobre dernier à Bohicon.

Une quarantaine de radios communautaires opérant dans les différents départements du pays ainsi que des professionnels des médias ont été impliqués dans l’atelier de formation organisé par le ministère de l’intérieur avec le soutien de la Fondation Hanns Seidel.

L’atelier est initié pour former et sensibiliser les acteurs des médias communautaires en vue de leur implication dans la coproduction de la sécurité à la base.

La formation s’inscrit dans le cadre des actions du ministère de l’intérieur visant la mise en place des Communautés locaux de sécurité (CLS).

Seuls les acteurs régaliens ne peuvent faire face aux menaces auxquelles notre pays est confrontées de par sa position géographique, a souligné le Conseiller technique à la sécurité du ministre de l’intérieur.

’’ Vous constituez à nos yeux les meilleurs ambassadeurs du concept de police communautaire (...), ceux qui seront les mieux outillés au sein de nos communautés pour faire passer la promotion de la coproduction de la sécurité ’’, a déclaré à l’endroit des participants le Contrôleur général de police Mohamed Saké.

La représentante de la Hanns Seidel Aridja Franck, après avoir salué les actions du ministère de l’intérieur, a réitéré le soutien de la Fondation pour relever les défis sécuritaires.

Au cours de l’atelier, les participants ont suivi des communications présentées par des spécialistes des questions sécuritaires.

Le concept de la police communautaire a été explicité par le Contrôleur divisionnaire de police Mathias Achedemessi.

Les menaces sécuritaires auxquelles le Bénin est confrontées ont été exposées par le Contrôleur principal de police Waïdi Akodjènou.

Ces menaces concernent le trafic illicite de la drogue et des armes, la traite des êtres humains, la piraterie maritime, le vol et les agressions, le kidnapping ou prise d’otages avec réclamation de rançon, la cybercriminalité et et la radicalisation et l’extrémisme violent.

Au terme de l’atelier, les acteurs des médias sont sensibilisés sur leur rôle dans la coproduction de la sécurité.

En dehors des responsables des radios communautaires, d’autres acteurs des médias dont des représentants de l’Association des journalistes spécialistes des questions de défense et de sécurité ont participé à l’atelier.

D. M.

19 octobre 2020 par