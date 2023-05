Le militaire Koumagnon inhumé mercredi prochain

L’Adjudant-chef Kuras Olivier Koumagnon, décédé jeudi 4 mai 2023 à la suite de l’accident pyrotechnique survenu le lundi 1er mai dernier à l’Ecole Nationale des Officiers de Toffo sera conduit en sa dernière demeure, mercredi 10 avril 2023, à Porto-Novo. Ce sera après des honneurs militaires.

Au nombre de la dizaine de militaires pris en charge au Centre Hospitalier National Universitaire (CNHU-HKM) de Cotonou à la suite de l’explosion de la soute à munitions survenue le lundi 1er mai dernier à l’Ecole Nationale des Officiers de Toffo lors d’un transfert, l’Adjudant-chef Kuras Olivier Koumagnon a succombé à ses blessures jeudi 04 mai 2023.

Le soldat est tombé au nom de la patrie à l’âge de 44 ans.

Les obsèques de l’Adjudant-chef Kuras Olivier Koumagnon sont prévues pour mercredi 10 avril 2023 selon le programme ci-après. Le corps du défunt sera retiré de la morgue du CNHU-HKM à 6h 30. Des honneurs militaires à la Garde Républicaine seront faits entre 7h et 8 h avant que le corps du défunt ne soit conduit à Porto-Novo. Une oraison funèbre se fera entre 9 h et 10 h à l’issue de laquelle l’Adjudant-chef Kuras Olivier Koumagnon sera inhumé à son domicile à Dowa (Porto-Novo).

Né le 07 avril 1979 à Porto-Novo, Kuras Olivier Koumagnon a intégré l’armée béninoise le 1er novembre 1998. L’Adjudant-chef Koumagnon fut sous-officier Tir Armement et Munitions de la Garde Républicaine.

Quatre des dix militaires blessés dans l’accident pyrotechnique à l’Ecole Nationale des Officiers de Toffo ont été évacués dans la soirée du samedi 6 mai dernier pour une prise en charge plus appropriée. Deux militaires sont décédés à la suite de l’accident. Au moins un décès à été enregistré au sein de la population civile.

