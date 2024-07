Le marché d’Aïdjèdo s’ouvre au public samedi prochain

Après Cadjèhoun il y a quelques semaines, le marché d’Aïdjèdo, dans le 6e arrondissement de Cotonou sera ouvert au public le samedi 27 juillet 2024. L’annonce a été faite ce mercredi 24 juillet 2024, par la directrice générale de l’Agence nationale de gestion des marchés (ANAGEM), au terme du tirage au sort effectué en présence d’un huissier de justice et des marchands.

Selon la directrice générale de l’ANAGEM, le nouveau marché d’Aïdjèdo est équipé de 259 places dont 230 étals, 3 restaurants et 26 boutiques. Sur les 230 étals, Eunice KINIFFO explique qu’il y a 9 poissonneries, 8 boucheries et 2 écailleurs. L’infrastructure marchande qui sera bientôt opérationnelle pour le bonheur des usagers est également équipée d’une infirmerie, d’un local administratif, d’un local déchet et d’une salle polyvalente.

Avant d’ouverture samedi prochain, une opération de déménagement est prévue pour le vendredi 26 juillet. L’objectif est de permettre aux usagers de quitter le site actuel de relogement pour intégrer le nouveau marché.

