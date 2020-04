Le maire réuni des militants sans masque

Alors que les autorités à divers niveaux sensibilisent les populations et les exhortent au respect des mesures prises par le gouvernement pour éviter la propagation de la pandémie du Coronavirus au Bénin, le maire de la commune de Kpomassè, Mensah Kénam, s’est illustré ce lundi de Pâques, 13 avril 2020, par un regroupement à son domicile dans l’arrondissement de Tokpa-Domè.

Contrairement à la mesure portant interdiction de regroupement de plus de 10 personnes, le maire de Kpomassè a réuni quelques dizaines de ses militants dans son domicile ce lundi de Pâques sans les moindres précautions.

Les personnes présentes à ce regroupement étaient pour la plupart sans masque de protection, et n’avaient pas respecté la distance de sécurité sanitaire d’un mètre au moins. Véritable terreau fertile à la pandémie du Covid-19 au cas où d’éventuels cas se trouveraient parmi elles.

Le préfet du département de l’Atlantique, Jean-Claude Codjia est appelé à suivre la situation de ce côté et prendre les mesures nécessaires.

Suivant les dernières décisions des autorités, le cordon sanitaire s’est étendu à d’autres communes dont celle de Kpomassè.

