Le maire de Cotonou connu ce samedi

L’homme qui aura en charge la gouvernance au niveau local de la capitale économique du Bénin pour les 06 prochaines années sera connu ce samedi 06 juin 2020.

Le préfet par intérim du département du Littoral Jean-Claude Codjia selon nos sources, a déjà convoqué les conseillers municipaux de Cotonou pour l’élection ce samedi du nouveau maire, de ses adjoints et des chefs d’arrondissement..

L’exécutif de l’hôtel de ville de Cotonou selon la loi adoptée en procédure d’urgence, et promulguée par le chef de l’État après vérification à la Cour constitutionnelle, doit émaner du parti Union Progressiste (UP), majoritaire.

Parmi les prétendants au poste de maire, il y a l’ancien maire de Bohicon Luc Sètondji Atrokpo, les conseillers Alexandre Sohou et Gatien Adjagboni, et bien sûr le maire intérimaire sortant Isidore Gnonlonfoun.

F. A. A.

6 juin 2020 par