Le maire Saturnin Dansou installé dans ses fonctions

Le nouveau maire de la commune d’Athiémé Saturnin Dansou a officiellement pris fonction ce jeudi 04 juin 2020.

La cérémonie de prise de fonctions du nouveau maire d’Athiémé a été présidée par le préfet du département du Mono, Comlan Sèdzro Zinsou en présence de la population et plusieurs autorités.

Elu sur la liste du parti Bloc Républicain (BR), Saturnin Dansou va diriger la commune d’Athiémé durant les six prochaines années. Saturnin Dansou sera accompagné dans sa mission par François Agoutchon au poste de premier adjoint au maire et Cyrille Adankanhounde élu 2eme adjoint.

